“Röyters” xəbər agentliyi ermənilərin növbəti yalanını ifşa edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, sosial şəbəkələrdə guya Azərbaycan helikopterinin Ermənistan ordusu tərəfindən vurulması anı kimi təqdim edilən kadrlar əslində Suriyaya aid imiş.

Belə ki, sözügedən görüntülər cari ilin fevral ayında Suriyanın Nairab şəhərində lentə alınıb.

