Rusiya Prezidenti Vladimir Putin və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanla telefon danışığı olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, erməni tərəfinin təşəbbüsü ilə baş tutan görüşdə Dağlıq Qarabağdakı son vəziyyət müzakirə edilib.

Putin davam edən hərbi əməliyyatlardan narahat olduğunu dilə gətirib. Tərəflərin atəşi dayandırması və böhranın deeskalasiyası məqsədi ilə tədbirlər görülməsinə təcili ehtiyac olduğu qeyd edilib.

