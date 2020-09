Azərbaycan Ordusu Füzuli istiqamətində növbəti uğurlu əks-hücum əməliyyatı həyata keçirib.

Metbuat.az oxu.az-aistinadən xəbər verir ki, hücum zamanı PUA vasitəsilə ermənilərə məxsus qərargah məhv edilib.

Əməliyyat zamanı qərargahda erməni generalı və zabitləri olub.

Onların hamısının öldürüldüyü bildirilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.