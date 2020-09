Sentyabrın 30-da səhər saat 08.00-dan etibarən Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Tərtər şəhərini artilleriya atəşinə tutur.



İlkin məlumata görə mülki infrastruktura ziyan dəyib və yaralılar var.

