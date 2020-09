Cəbhə xəttində döyüşlər başlayandan hər zaman Azərbaycanın yanında olduğunu deyən qardaş Türkiyədə sadə insanlar da xalqımıza dəstəyini nümayiş etdirirlər.

Bu gün Türkiyə məscidlərində inanclı insanlar ordumuz üçün dualar ediblər.

Həmçinin şəhidlərimizin ruhu üçün də dualar oxunur.

