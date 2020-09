Türkiyənin Milli Müdafiə naziri Hulusi Akar növbəti dəfə Azərbaycana dəstəyini ifadə edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, “The Centre for British-Turkish Understanding” tərəfindən yayımlanan proqramda çıxış edən türkiyəli nazir ölkəsinin bundan sonra da Azərbaycanı dəstəkləməyə davam edəcəyini bildirib.



O deyib: “Türkiyə, xalqını və ərazi bütövlüyünü qoruyan Azərbaycan ilə həmrəyliyini göstərir və bundan sonra da onu dəstəkləməyə davam edəcək”.

