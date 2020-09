Azərbaycan Ordusunun uğurlu əkshücum əməliyyatları düşməni təlaşa salıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, düşmən təşviş içindədir. Hazırda Xankəndi şəhərində həyəcan siqnalı verilir.

Sosial mediada yayılan həmin görüntüləri təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.