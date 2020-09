Məhv edilən 100-dən çox erməni hərbçisinin adı açıqlandı - SİYAHI

Xəbər verdiyimiz kimi, Azərbaycan ordusunun əks-həmlə əməliyyatı nəticəsində sarsıdıcı zərbələrə məruz qalan Ermənistan tərəfi bəzi itkilərini etiraf edib.

Ermənistan Müdafiə Nazirliyi daha 23 hərbi qulluqçusunun öldüyünü açıqlayıb. Bununla düşmən tərəfin elan etdiyi ölü sayı 103-ə çatıb. Digər itkilər isə hələ də gizlədilir.



Qeyd edək ki, Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin bu gün səhər saatlarında yaydığı məlumata görə, sentyabrın 27-dən bu gün səhər saatlarınadək düşmənin 2300 nəfərədək canlı qüvvəsi məhv edilib və yaralanıb, 130-dək tank və digər zirehli texnikası, 200-dən artıq artilleriya, yaylım atəşli raket sistemləri, minaatan, 25-dək hava hücumundan müdafiə vasitələri, 6 komanda-idarəetmə və komanda-müşahidə məntəqələri, 5 silah-sursat anbarı, 50-dək tankəleyhinə vasitələr, 55 ədəd avtomobil texnikası məhv edilib və sıradan çıxarılıb.



Məhv edilən erməni hərbçilərdən bəzilərinin adlarını təqdim edirik:



1. Galtaxçyan Aşot Armenoviç, 2001-ci il təvəllüdlü

2. Hovsepyan Yuri Karenoviç, 2000-ci il təvəllüdlü

3. Avanesyan Aşot Meivaevich, 2000-ci il təvəllüdlü

4. Amiryan Samvel Sarkisoviç, 1996-cı il təvəllüdlü

5. Harutyunyan Vanuş Vahramoviç, 2000-ci il təvəllüdlü

6. Hovsepyan Eric Tigranovich, 2002-ci il təvəllüdlü

7. Sarkisyan Narek Samveloviç, 2001-ci il təvəllüdlü

8. Gevorkyan Zhora Karenoviç, 2001-ci il təvəllüdlü

9. Sarkisyan Arsen Sarkisoviç, 2001-ci il təvəllüdlü

10. Xaçatryan Arman Armenoviç, 2001-ci il təvəllüdlü

11. Harutyunyan Samvel Norayroviç, 2000-ci il təvəllüd.

12. Chobanyan Hovhannes Zohraboviç, 2002-ci il təvəllüdlü

13. Hakobyan Tigran Meruzhanoviç, 2000-ci il təvəllüdlü

14. Manuçaryan Qriqor Rəşidoviç, 2002-ci il təvəllüdlü

15. Zoroyan Tigran Manvelovich, 2002-ci il təvəllüdlü

16. Xaçatryan Eric Arturoviç, 2002-ci il təvəllüdlü

17. Musaelyan Irina Lavrentyevna, 1979-cu il təvəllüdlü

18. Melikyan Avag Grishaevich, 1978-ci il təvəllüdlü

19. Movsisyan Andranik Gevorkoviç, 1987-ci il təvəllüdlü

20. Sarkisyan Vahagn Aşotoviç, 1975-ci il təvəllüdlü

21. Ispiryan Dmitri Sergeevich, 1987-ci il təvəllüdlü

22. Robert A. Petrosyan, 1992-ci il təvəllüdlü (könüllü)

23. Ağbalyan Tiqran Surenoviç, 2001-ci il təvəllüdlü

24. Gevorkyan Karen Azatoviç, 2000-ci il təvəllüdlü

25. Gasparyan Vahe Sashaevich, 2000-ci il təvəllüd

26. Sargis Sargis Armenoviç, 2002-ci il təvəllüdlü

27. Qəzaryan Harutyun Artaşoviç, 2000-ci il təvəllüdlü

28. Simonyan Aram Artaşoviç, 2001-ci il təvəllüdlü

29. Harutyunyan Narek Volodeevich, 2001-ci il təvəllüdlü

30. Gevorkyan Agasi Akopoviç, 2000-ci il təvəllüdlü

31. Badalyan David Karenoviç, 2001-ci il təvəllüdlü

32. Grigoryan Hayk Avetikoviç, 2001-ci il təvəllüdlü

33. Alex Martirosyan, 2001-ci il təvəllüdlü

34. Babayan Georgy Kamoevich, 2001-ci il təvəllüdlü

35. Tovmasyan Şant Sargisoviç, 2000-ci il təvəllüdlü

36. Hakobyan Henrikh Gurgenoviç, 2002-ci il təvəllüdlü

37. Xaçatryan Arman Arturoviç, 2001-ci il təvəllüdlü

38. Narek Araikoviç Sarkisyan, 2001-ci il təvəllüdlü

39. Artaşes Rubikoviç Qaribyan, 1999-cu il təvəllüdlü

40. Ovakimyan Mher Aşotoviç, 2000-ci il təvəllüd.

41. Haykyan Nikolay Mikaeloviç, 1972-ci il təvəllüdlü

42. Poghosyan Arman Lernikoviç, 1992-ci il təvəllüdlü

43. Mikaelyan Agasi Vrezhevich, 1992 b-ci il təvəllüdlü

44. Mazmanyan Smbat Amayakoviç, 1998-ci il təvəllüdlü

45. Keşişyan Harutyun Karapetoviç, 1986-cı il təvəllüdlü

46. Marukyan Samvel Gagikoviç, 1998-ci il təvəllüd.

47. Mirzoyan Vahe Haykazoviç, 2000-ci il təvəllüd.

48. Eliseev Ovanes Olegoviç, 2001-ci il təvəllüdlü

49. Grigoryan Aram Samveloviç, 2000-ci il təvəllüd.

50. Nersisyan Sasun Grenikoviç, 2002-ci il təvəllüdlü

51. Xaçatryan Khoren Yurievich, 1983-cü il təvəllüdlü

52. Grigoryan Armen Nikolaevich, 1984-cü il təvəllüd

53. Ağasaryan Yuri Haykoviç, 2001-ci il təvəllüdlü

54. Achemyan Garik Aramoviç, 2002-ci il təvəllüdlü

55. Galoyan Gevork Marzpetoviç, 2001-ci il təvəllüdlü

56. Abrahamyan Gurgen Vardanovich, 2001-ci il təvəllüdlü

57. Yaravyan Gor Grantovich, 2002-ci il təvəllüdlü

58. Apozyan Hovhannes Onikoviç, 2002-ci il təvəllüdlü

59. Ovannisyan Aren Karenoviç, 2002-ci il təvəllüdlü

60. Beglaryan Haykaz Aşotoviç, 2000-ci il təvəllüdlü

61. Gabrielyan Eric Romanovich, 1979-cu il təvəllüdlü

62. Ayapetyan Gurgen Eduardoviç, 1988-ci il təvəllüdlü

63. Movsisyan Artur Slavikoviç, 1981-ci il təvəllüdlü

64. Mikaelyan Vazgen Levonoviç, 1998-ci il təvəllüdlü

65. Vardanyan Lernik Areqoviç, 1978-ci il təvəllüdlü

66. Minasyan Georgy Levaevich, 1979-cu il təvəllüdlü

67. Xaçatryan Hovik Levaeviç, 1990-cı il təvəllüdlü

68. Mnatsakanyan Aşot Kolyaevich, 1979-cu il təvəllüdlü

69. Harutyunyan Agsen Andranikoviç, 1997-ci il təvəllüdlü.

70. Arzumanyan Hasmik Smbatovna, 1985-ci il təvəllüdlü

71. Mardiyan Arsen Garikoviç, 1999-cu il təvəllüdlü

72. Ruben Galstyan Mnatsakanovich, 2000-ci il təvəllüdlü

73. Torosyan David Mkhitarovich, 2001-ci il təvəllüdlü

74. Filiposyan Taron Hrayroviç, 2000-ci il təvəllüd.

75. Qriqoryan Mais Makaroviç, 2001-ci il təvəllüdlü

76. Khlgatyan Garnik Edgarovich, 2001-ci il təvəllüdlü

77. Sahakyan Eric Smbatoviç, 2001-ci il təvəllüdlü

78. Margaryan Karen Vahramoviç, 2000-ci il təvəllüdlü

79. Ohanyan David Edwardoviç, 2000-ci il təvəllüdlü

80. Barseghyan Vrezh Arsenoviç, 2001-ci il təvəllüdlü

81. Danelin Valery Mishaevich, 1987-ci il təvəllüd

82. Chityan Hayk Arturoviç, 1995-ci il təvəllüdlü

83. Zurabyan Sevak Vovaevich, 1998-ci il təvəllüdlü

84. Babayan Artak Kamoevich, 2001-ci il təvəllüdlü

85. Georgy Hovsepyan Vachaganovich, 1995-ci il təvəllüdlü

86. Arşaluis Sarkisoviç Xujoyan, 2001-ci il təvəllüdlü

87. Beniaminyan Sergey Arsenoviç, 1997-ci il təvəllüd

88. Soghomonyan Sipan Armanoviç, 2001-ci il təvəllüdlü

89. Gevorg Koryunoviç Ghukasyan, 2001-ci il təvəllüdlü

90. Galstyan İşxan Rüstəmoviç, 2002-ci il təvəllüdlü

91. Jalavayan Erik Furmanoviç, 2001-ci il təvəllüdlü

92. Asliyan David Tigranovich, 2001-ci il təvəllüdlü

93. Mkrtchyan Hovhannes Masisoviç, 2001-ci il təvəllüdlü

94. Sahakyan Erik Vardanoviç, 1998-ci il təvəllüdlü

95. Panosyan Seryozha Airapetovich, 2002-ci il təvəllüdlü

96. Torosyan Manuk Sosoviç, 2002-ci il təvəllüdlü

97. Madoyan Arsen Varuzhanoviç, 1986-cı il təvəllüdlü

98. Galstyan Edgar Arturoviç, 2000-ci il təvəllüdlü

99. Simonyan Tigran Aşotoviç, 2000-ci il təvəllüd

100. Qriqor Levonoviç Kazaryan, 2001-ci il təvəllüdlü

101. Grigoryan Grant Myasnikoviç, 1989-cu il təvəllüdlü

102. Mkrtçyan Genrix Sosoviç, 1985-ci il təvəllüdlü

103. Muradyan Şavarş Martunoviç, 1996-cı il təvəllüdlü

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.