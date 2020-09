Putin və Makron Dağlıq Qarabağdakı vəziyyəti müzakirə etdilər

Rusiya və Fransa prezidentləri Vladimir Putin və Emmanuel Makron telefon danışığı zamanı Dağlıq Qarabağdakı vəziyyətin gərginləşməsini müzakirə ediblər

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Kremlin mətbuat xidməti bildirib.

Məlumata əsasən, liderlər münaqişə tərəflərini atəşin ən qısa zamanda və tam dayandırılmasına, gərginliyin deeskalasiyasına çağırıblar:

"Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin siyasi-diplomatik metodlarla nizama salınmasına alternativin olmaması qeyd edilib. Bu kontekstdə, ilk növbədə, ATƏT-in Minsk qrupu formatında gələcək əməkdaşlığın konkret parametrləri nəzərdən keçirilib".

