Xəbər verdiyimiz kimi, sentyabrın 27-dən Azərbaycan Ordusu düşmənin xeyli sayda döyüş texnikasını və canlı qüvvəsini məhv edib.

Metbat.az xəbər verir ki, oxu.az məhv edilən düşmənin döyüş texnikalarının kadrlarını əldə edib.

Kadrlarda ordumuzun dəqiq atəşi ilə Ermənistan ordusuna məxsus döyüş texnikaları əks olunub.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

