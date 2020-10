Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğal altında olan torpaqlarımızda tutduqları mövqelərinə gecə ərzində bölmələrimiz tərəfindən sarsıdıcı artilleriya zərbələri endirilib.

Bu barədə Metbuat.az-a Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib.



