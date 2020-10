Ermənistan ordusunun atdığı top mərmisi Ağdamın Gül Baharlı kənd tam orta məktəbinə və rayonun Ayaq Qərvənd kənd tam orta məktəbinə ziyan vurub.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, Gül Baharlı kənd sakini Məzahir İsmayılovun evinə, Rəşid Vəliyevin evinə və yardımçı tikilisinə də mərmi düşüb.

