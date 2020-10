Ermənilərin kəndlərimizi atəşə tutması nəticəsində yaralanan 55 mülki şəxsin adları AÇIQLANDI

Erməni hərbi birləşmələrinin cəbhə bölgəsində Azərbaycanın yaşayış məntəqələrini atəşə tutuması nəticəsində xəsarət alan mülki vətəndaşlarımızın adları məlum olub.

Baş Prokurorluqdan Metbuat.az-a verilən məlumatda həmin şəxslərin adları açıqlanıb.

Erməni təxribatları nəticəsində yaralanan şəxslər bunlardır:

1 Tərtər rayon sakini 1987-ci il təvəllüdlü Həsənov Röyal İlya oğlu (polis) 27.09.2020

2 Daşkəsən rayon sakini 1982-ci il təvəllüdlü Zalov Cəlal Əli oğlu (FHN) 27.09.2020

3 Füzuli rayon sakini 1960-cı il təvəllüdlü Məmmədov Füzuli Heydər oğlu 27.09.2020

4 Füzuli rayon sakini 1995-ci il təvəllüdlü Quliyev Vüsal Vüqar oğlu 27.09.2020

5 Tərtər rayon Səhləbad kənd sakini 1998-ci il təvəllüdlü Kərimbəyli Bəybala Müseyib oğlu 27.09.2020

6 Ağdam rayon Dördyol-1 qəsəbə sakini 1966-cı il təvəllüdlü Məmmədov Rəhbər Əkbər oğlu 27.09.2020

7 Ağdam rayon Mirəşirli kənd sakini 1997-ci il təvəllüdlü Allahyarov Eşqin Elmir oğlu 27.09.2020

8 Ağdam rayon Qaradağlı kənd sakini 1961-ci il təvəllüdlü Zeynalov Bəykişi Misir oğlu 27.09.2020

9 Ağdam rayon Dördyol-1 qəsəbə sakini 1980-ci il təvəllüdlü Adığözəlov Tağı Ələsgər oğlu 27.09.2020

10. Ağdam rayon Dördyol-1 qəsəbə sakini 1977-ci il təvəllüdlü Məmmədova Mahruz Ələsgər qızı 27.09.2020

11 Goranboy rayon sakini 1988-ci il təvəllüdlü Sərdarov Emin Nəriman oğlu 27.09.2020

12 Tərtər rayon Yuxarı Sarıcalı kənd sakini 1979-cu il təvəllüdlü Abışov İmran Mehdi oğlu 27.09.2020

13 Ağdam rayon Yuxarı Yüzbaşlı kənd sakini 1999-cu il təvəllüdlü Əsədov Baxış Sahil oğlu 27.09.2020

14 Tərtər rayon sakini 1968-ci il təvəllüdlü Əsədov Qənbər Əsgər oğlu 27.09.2020

15. Tərtər rayon Sarıcalı kənd sakini 1991-ci il təvəllüdlü İbrahimov Tural Firdovsi oğlu 27.09.2020

16 Ağdam rayon Əhmədağalı kənd sakini 1992-ci il təvəllüdlü Dadaşov Araz Qafar oğlu 27.09.2020

17 Ağcabədi rayon Köyük kənd sakini 1988-ci il təvəllüdlü Bayramova Səliqə Əvəz qızı 27.09.2020

18 Ağdam rayon Zəngişanlı kənd sakini 1996-cı il təvəllüdlü Bayramov Nicat Rüfət oğlu 27.09.2020

19 Bərdə rayon sakini 1991-ci il təvəllüdlü Abbasov İmran Mehdi oğlu (hadisə tərtər) 28.09.2020

20 Ağcabədi rayon Köyük kənd sakini Quliyeva Zəhra İsa qızı 27.09.2020

21. Ağcabədi rayon Köyük kənd sakini Quluzadə Mehman Əlvan oğlu 27.09.2020

22 Ağcabədi rayon Köyük kənd sakini Bayramov Şəmistan Nazim oğlu 27.09.2020

23 Ağdam rayonu Cəfərli Lənkəran Azər oğlu (polis) 27.09.2020

24 Ağdam rayonu Məmmədov Sədrəddin 27.09.2020

25 Musayev Niyaməddin Cəsarət oğlu 27.09.2020

26 Cəbrayıl rayonu Cocuq Mərcanlı kənd sakini 2006-cı il təvəllüdlü Həziyev Hilal İlqar oğlu 28.09.2020

27 Bərdə rayonu Kələntərli kənd sakini 1984-cü il təvəllüdlü Məmmədov Seymur Füzuli oğlu 28.09.2020

28 Bərdə rayonu Kələntərli kənd sakini 1989-cu il təvəllüdlü Mahmudov Faiq Malik oğlu 28.09.2020

29 Tərtər rayonu Sarıcalı kənd sakini İsayev Şəhriyar Tahir oğlu (polis) 28.09.2020

30 Tərtər rayonu Borsunlu kənd sakini Əsgərov Həsən Abil oğlu 29.09.2020

31 Ağcabədi rayonu Hindarx qəsəbə sakini 1956-cı il təvəllüdlü Namazova Xatirə Qardaşxan qızı 29.09.2020

32 Ağcabədi rayonu Hindarx qəsəbə sakini 1978-ci il təvəllüdlü Məmmədov Dəyanət Şahmar oğlu 29.09.2020

33 Xocalı rayonu 1973-cü il təvəllüdlü Əhmədov İlyas İmran oğlu 29.09.2020

34 Tərtər rayonu, Borsunlu kənd sakini 1993-cü il təvəllüdlü Pirizadə Turan Qabil oğlu 29.09.2020

35 Tərtər rayonu, Borsunlu kənd sakini 1968-ci il təvəllüdlü Əsgərov Həsən Habil oğlu 29.09.2020

36 Tərtər rayonu, Qaynaq kənd sakini 1961-ci il təvəllüdlü Quliyev Azad Musa oğlu 29.09.2020

37 Tərtər rayonu, Qazyan kənd sakini 1936-cı il təvəllüdlü Mustafayev Asif Cəmil oğlu 29.09.2020

38 Tərtər rayonu, Qazyan kənd sakini 1969-cu il təvəllüdlü Məmmədov Şükrət Azay oğlu 29.09.2020

39 Tərtər rayonu, Əskipara kənd sakini 1987-ci il təvəllüdlü Baxşalıyev Səbuhi Xanlar oğlu 29.09.2020

40 Tərtər rayonu, Seydimli kənd sakini 1965-ci il təvəllüdlü Əliyev Mübariz Sədr oğlu 30.09.2020

41 Ağcabədi rayonu, Hindarx kənd sakini 1964-cü il təvəllüdlü Kazımov Rahim Allahverdi oğlu 30.09.2020

42 Tərtər rayonu, 1994–cü il təvəllüdlü İbrahimov Fuad Məzahir oğlu 30.09.2020

43 Tərtər rayonu, 1962-ci il təvəllüdlü İbrahimov Mahmud Qaçay oğlu 30.09.2020

44 Tərtər rayonu, 1994-cü il təvəllüdlü İsmayıllı İsmayıl Təvəkkül oğlu 30.09.2020

45 Tərtər rayonu, 1998-ci il təvəllüdlü Şərifov İlqar Bəxtiyar oğlu 30.09.2020

46 Ağdam rayonu, 1964-cü il təvəllüdlü Qasımov Rahib Allahverdi oğlu 30.09.2020

47 Ağdam rayonu, Səfərli qəsəbə sakini 1967-ci il təvəllüdlü Qasımov Fikrət Şura oğlu 30.09.2020

48 Ağdam rayonu, Çullu kənd sakini 1983-cü il təvəllüdlü Abışova Gülzarə Eldəniz qızı 30.09.2020

49 Goranboy rayonu, Naftalan şəhəri Qaşaltı-Qaraqoyunlu kənd sakini 1965-ci il təvəllüdlü Əliyev Şahvələd Musa oğlu 30.09.2020

50 Füzuli rayonu, Horadiz şəhər sakini 1991-ci il təvəllüdlü Dərgahov Rəşad Əvəz oğlu 30.09.2020

51 Füzuli rayonu, Balabəhmənli kənd sakini 2000-ci il təvəllüdlü Quliyev Elmir Elşad oğlu 30.09.2020

52 Füzuli rayonu, Əhmədalılar kənd sakini 1981-ci il təvəllüdlü Abbaszadə Xəyyam Mütəllim oğlu 30.09.2020

53 Ağcabədi rayonu, Boyaq kənd sakini, 1982-ci il təvəllüdlü İsmayılov Dəyanət Sehliman oğlu 30.09.2020

54 1971-ci il təvəllüdlü Tərtər rayonu, Əliyev Müzəffər Əli oğlu (Tərtər rayonu 30.09.2020)

55 Tərtər rayonu, Qarağacı kənd sakini 1978-ci il təvəllüdlü Mehdiyev İsmayıl Rüstəm oğlu (Tərtər rayonu 01.10.2020)

