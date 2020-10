Türkiyəli gənclərdən Qarabağla bağlı duyğulandıran dəstək - VİDEO

Cəbhə xəttində döyüşlər başlayandan bugünə qədər, hərzaman Azərbaycanın yanında olduğunu deyən və bunu bütün dünyaya nümayiş etdirən qardaş Türkiyə xalqının bir qrup gəncləri Ermənistanın işğalçılıq siyasətinə sərt etirazlarını bildiriblər.

Türkiyənin bütün əyalətlərində yaşayan tələbə və gənclər təşkilatının aktiv nümayəndələri Metbuat.az-a özəl olaraq Azərbaycan xalqına dəstək ismarıcı verərək bu ağır gündə xalqımızın yanında olduğunu bəyan ediblər.

İzlədikcə qürurlandıran həmin görüntüləri təqdim edirik:

Gülbəniz Hüseynli / Metbuat.az

