"30 ildir, bu günü gözləyirik. Baş komandanın əmri ilə Qarabağa gedəcəyik".

Metbuat.az xəbər verir ki, təmas xəttində sentyabrın 27-dən başlayan döyüşlər davam edir. "CNNTürk" əməkdaşları düşmənə qarşı rəşadətlə mübarizə aparan Azərbaycan Ordusunun hərbçilərinin yanında olub.

Jurnalistlər könüllü cəbhəyə gedənlərlə söhbət edib.(Baku.ws)

