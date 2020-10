Oktyabrın 1-dən Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyinin rəsmi "Telegram" kanalı (https://t.me/Azerbaijan_MOD) fəaliyyətə başlayıb.

Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, Müdafiə Nazirliyinin təqdim etdiyi məlumatları operativ şəkildə əldə etmək istəyənlər yeni yaradılmış səhifəyə aşağıdakı keçid vasitəsilə abunə ola bilərlər: https://t.me/joinchat/AAAAAFRJdL3rSk913o87trw.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.