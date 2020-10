Sosial şəbəkələrdə Azərbaycan Ordusu tərəfindən işğaldan azad edilmiş ərazilərdən görüntülər paylaşılıb.

Metbuat.az report-a istinadən xəbər verir ki, görüntülərdə düşmənə məxsus xeyli sayda yararsız hala düşmüş hərbi zirehli texnika yer alıb.

Görüntüləri təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.