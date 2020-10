Füzuli istiqamətində atışma yenidən güclənib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə AzTV kanalı məlumat yayıb.

Füzuli-Cəbrayıl istiqamətində döyüşlər şiddətlənib və ağır döyüşlər gedir. Düşmən Füzuli rayonunun Şükürbəyli rayonundakı mülki sakinləri atəşə tutub.

Düşmən Qrad vasitəsi ilə yayış olan ərzilərimizi atəşə tutur.

Azərbaycan Ordusu tərəfindən düşmənə cavab zərbələri endirilir.

