Son sutka ərzində Azərbaycanda koronavirus səbəbindən distant təhsilə keçirilmiş siniflərin sayı 3 olub.

Təhsil Nazirliyindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, bu günə qədər 22 sinif, 1 məktəb distant təhsilə keçirilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.