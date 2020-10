İşğalçı Ermənistan öz uğursuzluğunu pərdələmək üçün saxta xəbərləri tirajlamaqda davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu məqsədlə onlar sosial şəbəkələrdə müxtəlif saxta səhifələr, eləcə də saytlar yaradıb həmin platformalar vasitəsilə saxta xəbərləri ictimailəşdirib vətəndaşlarımızda çaşqınlıq yaratmağa cəhd edir.

Təxribat xarakterli həmin xəbərlərin bir neçəsini təqdim edirik:





