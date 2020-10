Avropa Parlamentinin oktyabrın 5-də başlayacaq plenar iclasında Dağlıq Qarabağ münaqişəsi müzakirə ediləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə TASS məlumat yayıb.



Bildirilir ki, oktyabrın 7-də avropalı deputatlar Avropa İttifaqının (Aİ) xarici işlər və təhlükəsizlik siyasəti üzrə ali nümayəndəsi Cozef Borrelli Ermənistan və Azərbaycan arasındakı münaqişəni müzakirə etmək üçün görüşə dəvət edəcəklər.

