"Jurnalistlər mütləq şəkildə rəsmi razılaşdırılmış xəbərləri yaymalıdırlar" - Müşfiq Ələsgərli

Müharibə şəraitində əsas yük ordumuzun üzərinə düşürsə, digər yük isə medianın çiyinlərində olur. "4-cü hakimiyyət"-in hazırda informasiya savaşında, baş verənlərin çatdırılmasında dəqiqlik və hərbi məlumatların qorunmasında həssaslıq nümayiş etdirməsi çox vacibdir.

Bəs media döyüş zamanı bu qanunlara uyğun necə fəaliyyət göstərməlidir?

Metbuat.az-a özəl müsahibəsində Mətbuat Şurasının sədr müavini, Jurnalistlərin Həmkarlar İttifaqının sədri Müşfiq Ələsgərli bildirdi ki, həm beynəlxalq konvensiyalarda həm Azərbaycanın daxili qanunvericiliyində müharibə dövründə jurnalistlərin fəaliyyət göstərməsi üçün çərçivələr cızılıb.

“Həmin çərçivələrdə göstərilib ki, jurnalistlər hərbi sirr təşkil edən, dövlət təhlükəsizliyinə xələl gətirən informasiyaları yaymamalıdırlar. İndiki şəraitdə bu tələbləri qorumağa ciddi şəkildə ehtiyac var.

Bunu nəzərə alaraq Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi sentyabrın 27-də cəbhə xəttində döyüşlər başlayandan bizim jurnalistlərə və xəbər istehsalçılarına müraciət etdi.

Həmin müraciətdə təqribən altı bənddən ibarət hissələr, məqamlar əks olunmuşdur. O məqamlarda göstərilir ki, xəbər istehsalçıları jurnalistlər ordu bölmələrinin dislokasiyası, texnikanın sayı, döyüş planları barədə, eyni zamanda orduda xidmət edən əskər və zabit heyətinin kimliyi barədə informasiya verməməlidirlər. Bu informasiyaların yayılması həmin əskər və zabit heyətini təhlükə altına qoya bilər. Bu informasiyaları hətta əldə etsələr belə onların yayılmasına icazə verməməlidirlər. Bütün bunlar jurnalistlərin həsas yanaşmalı olduğu məqamlardır. Bizim jurnalistlər bu nüansları mütləq nəzərə almalıdırlar.”

Müşfiq Ələsgərli bildirdi ki, Azərbaycan mediası həm də vətənpərvər mediadır. Jurnalistlər düşmən tərəfindən təxribat xarakterli informasiyaların yayılmasının qarşısının alınmasında məhsuldurlar və bu yolda əllərindən gələni etməlidirlər.

“Çalışmaq lazımdır ki, verilmiş informasiyalar rəsmi qurumlar tərəfindən təsdiqini tapsın. Azərbaycanda informasiyaların verilməsi üzrə qərargah fəaliyyət göstərir və o qərargaha müraciət etmək lazımdır.

Eyni zamanda Müdafiə Nazirliyinin məlumatlarına istinad vermək lazımdır.

Müsbət və mənfi olmasından asılı olmayaraq xəbər razılaşdırılmadan yayılmamalıdır. Çünki yayılmış hər bir xəbər ordumuzun fəaliyyətinə təsir göstərib ölkəmizi təhlükə qarşısında qoya bilər.

Bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, indiki məqamda jurnalistlər mütləq şəkildə rəsmi razılaşdırılmış xəbərləri yaymalıdırlar.”

Gülbəniz Hüseynli / Metbuat.az

