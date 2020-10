Real TV- nin çəkiliş qrupu cəbhə bölgəsində Azərbaycan hərbiçləri ilə görüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, cəbhədə əhval ruhiyyənin yüksək olduğunu deyən hərbçilər ailə üzvlərinə, yaxınlarına salam göndərək qələbənin tezlik ilə Azərbaycan ordusu ilə olacağını bildiriblər.

" Burada əhval-ruhiyyə çox yaxşıdır. Çox güclü ordumuz var. Çox sag olsun Ali Baş Komandan,burada bütün şərait yaradılıb. İnşallah, torpaqlarımızı geri alacağıq", - deyə hərbçilərdən biri bildirib.

