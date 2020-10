Ermənilər ərzaq qıtlığı ilə üzləşiblər - AÇIQLAMA

“Təhlillərə görə Ermənistan iqtisadi cəhətdən qısa müddətli belə döyüş aparmağa qadir deyildir”.

Milli Məclisin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin sədri Tahir Mirkişilinin Metbuat.az-a bildirdi ki, təqribi hesablamalara görə son günlər məhv edilən erməni texnikaların dəyəri artıq 1 milyard dolları keçir.

“Gündəlik döyüş əməliyyatlarını aparmaq milyonlarla dollara başa gəlir. Ermənistanın isə belə bir müharibəni davam etdirmək üçün iqtisadi gücü də yoxdur.

İqtisadi cəhətdən 3 dəfə Azərbaycandan kiçik olan Ermənistanın hərbi büdcəsi cəmi 658 milyon dollardır. Azərbaycan ordusunun hərbi büdcəsi isə 2.3 mlrd dollardır, yəni 4 dəfəyə yaxın böyükdür. Digər tərəfdən Azərbaycan iqtisadiyyatının ehtiyatları kifayət qədər böyükdür, strateji ethiyatlarımız 52 milyard dollara yaxındır ki, Ermənistanda bu rəqəm 2.6 milyard dollar təşkil edir” .

Millət vəkili bildirdi ki, digər tərəfdən, Ermənistan iqtisadiyyatının əsas gəlir mənbəyi dağ-mədən sənyesidir. Dağ mədən sənayesi isə həm Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən, həm də dövlət sərhədinə yaxın Ermənistan ərazilərindən hasil edilən məmulatlar hesabına xeyli gəlir əldə edir.

“Azərbaycanın apardığı uğurlu əməliyyatlar nəticəsində hər iki ərazisdə hasilat dayanıb ki, bu da Ermənistanı əsas gəlir mənbəyindən məhrum edir. Beləliklə, Ermənistan hökuməti nə hərbi cəhətdən, nə də iqtisadi cəhətdən Azərbaycanla müharibə aparmaq gücündə deyil. Bunu özləri də yaxşı anlayırlar, ona görə bütün dünyaya yalvarırlar. Bütün təhlillər Azərbaycanın şəksiz qələbəsini proqnozlaşdırır ”.

Məsələyə münasibət bildirən iqtisadçı ekspert Günay Hüseynova Metbuat.az-a bildirdi ki, Ermənistan daxili bazardan Türkiyə məhsullarını çıxarır. Müharibə Azərbaycan Ermənistan arasında olsa da ermənilər Türkiyə məhsullarını baykot edirlər.



“Ötən gün Qarabağ bölgəsində yaşayan ermənilərin ərzaq qıtlığından əziyyət çəkdiyini bildirən məlumatlar yayıldı.Daxili bazar tələbatı ödəmədiyi üçün onlar idxal etməyə məcbur idilər. Bundan sonra düşmən tərəfi üçün vəziyət daha da gərginləşəcək. Bu halda Ermənistan Rus və İran bazarlarının məhsuluna üz tutmağa üstünlük verəcəkdir ”.

