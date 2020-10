Sentyabrın 30-da Ermənistan ordusunun darmadağın edilən 6-cı dağatıcı alayına köməyə gələn 193-cü əlahiddə həmlə taborunun döyüş bayrağı və sənədləri ələ keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin 193-cü desant həmlə taboru Hava Endirim Komanda Birliyinin döyüş bayraqları bizdədir.

Döyüş bayrağı da hər bir ordunun şərəfi, qeyrətidir.

Bayrağın fotolarını təqdim edirik:

