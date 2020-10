"1xBet" prestijli EGR Operator Awards mükafatını qazanmağa iddialıdır

Bukmeker şirkəti 1xBet, “Ən yaxşı kiberidman operatoru” kateqoriyasında EGR Operator Awards mükafatına namizəddir. 1xBet`dən əlavə olaraq mükafat üçün siyahıya daha 7 nüfuzlu iddiaçı alınıb və qalib 11-12 noyabr 2020-ci il tarixlərində keçiriləcək onlayn mərasim zamanı elan ediləcək.

“Mükafat uğrunda mübarizədə namizədlərdən biri olmaq bizim üçün sevindirici haldır. Beynəlxalq səviyyəli mükafatlarda qələbə qazanmaq uğrunda mübarizədə ilk dəfə iştirak etmirik, aktivlərimizdə bir sıra nüfuzlu mükafatlar da var - və yenə də hər dəfə belə hadisələrə şadıq. Bu, düzgün istiqamətdə olduğumuzun və 1xBet-in səylərinin yalnız oyunçularımız tərəfindən deyil, həmçinin beynəlxalq səviyyədə tanınmış mütəxəssislər tərəfindən qiymətləndirilməsinin göstəricisidir.

Hər il daha da aktuallaşan kateqoriyada ən yaxşılar arasında olmaq da zövqvericidir. Kiberidmanda müsbət və parlaq emosiyaları əldə etməyə fürsəti olandaha çox azərkeşlər qazanır. Bu cür azarkeşlərə favoritlərini dəstəkləmək və onlarla birlikdə qazanmaq imkanı veririk. Buna görə də bu sahəni inkişaf etdirmək üçün əlimizdən gələni edəcəyik” 1xBet-in nümayəndələri bildirdi.

Mərasimin qaliblərini müəyyənləşdirəcək münsiflər heyətinə ənənəvi olaraq mərc sənayesinin nüfuzlu nümayəndələri daxil olur. Səsvermənin qərəzsizliyi səsvermə sonuna qədər hakimlər siyahısının sirrinin qorunması ilə təmin edilir. Səsvermənin özü və nəticələrinin yoxlanılması məşhur audit şirkəti Deloitte`in dəstəyi ilə həyata keçirilir.

Bukmeker şirkəti 1xBet 2007-ci ildə fəaliyyətə başlamış və o vaxtdan bəri sənayenin liderlərindən biri olmuşdur. Bukmeker şirkəti kiberidmana xüsusi diqqət göstərir: hər ay veb saytda və 1xBet mobil tətbiqetməsində onlarla turnirdə minlərlə tədbirə mərc edə bilərsiniz. Şirkət NAVI, HellRaisers və Cascade kimi komandalar da daxil olmaqla, kiberidman təşkilatlarını dəstəkləyir.

EGR Operator Awards mükafatı 2019-cu ildən etibarən nüfuzlu EGR jurnalı (eGaming Review) tərəfindən keçirilir və təşkilatçı statuslarına görə qumar sənayesində ən prestijli hesab olunur. Bu il qaliblər 28 kateqoriya üzrə müəyyənləşəcək.

1xBet haqqında

2007-ci ildə əsası qoyulan 1xBet dünyanın ən sürətlə inkişaf edən mərc markalarından biridir. Hər ay bukmeker şirkəti məşhur Dota 2, CS: GO, LoL və digərləri daxil olmaqla 25 kiberidman növündə 2000-dən çox tədbirə mərc qəbul edir.

1xBet, NAVI, Cascade Esports və HellRaisers Esports kimi kiberidman qurumlarının baş partnyorudur.

