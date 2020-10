Bu gün azad etdiyimiz torpaqlarımızdan görüntülər - VİDEO

Bu gün işğaldan azad olunan ərazilərimizin yeni görüntüləri yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, AzTv-nin komandası azad edilən ərazilərimizdə olub, döyüş əməliyyatlarında iştirak edən hərbçilərimizlə söhbət edib.

Xatırladaq ki, oktyabrın 2-də gecə ərzində və səhər saatlarında cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində döyüş əməliyyatları davam edib. Ağdərə istiqamətində qoşunlarımız Madagiz ətrafındakı hakim yüksəklikləri azad edib və bu məntəqəni nəzarətdə saxlayır.

Cəbrayıl-Füzuli istiqamətində qoşunlarımız düşmənin müqavimətini qıraraq onu geri çəkilməyə məcbur edib və irəliləməyə nail olub. Murov dağı istiqamətində də əməliyyat şəraiti qoşunlarımızın nəzarəti altındadır.

