Müdafiə Nazirliyi düşmənin səhra idarəetmə məntəqəsi, üzərindəki Ermənistan bayrağı və qondarma rejimin asılan əski parçasının göyə sovurulması, eləcə də tanklarının məhv edilməsinin videogörüntülərini yayıb.

Metbuat.az həmin görüntüləri təqdim edir:

