Azərbaycan Ordusunun həyata keçirdiyi əks-hücum əməliyyatları nəticəsində düşməndən ələ keçirilən yeni silah- sursatın görüntüləri yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, eyni zamanda düşmən ordusuna məxsus sənədlər də ələ keçirilib.

Videonu təqdim edirik:

