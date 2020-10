Ordumuzun məhv etdiyi erməni hərbçiləri - SİYAHI

Azərbaycan ordusunun uğurlu əks-həmlə əməliyyatları nəticəsində sarsıdıcı zərbələrə məruz qalan Ermənistan tərəfi döyüşlərdə xeyli sayda itki verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, düşmən indiyədək 158 hərbçisinin öldüyünü açıqlayıb, digər itkilər isə ictimaiyyətdən gizlədilir.

Ordumuz tərəfindən məhv edilən erməni hərbçilərindən 158-nin adını təqdim edirik:



1. Galtaxçyan Aşot Armenoviç, 2001-ci il təvəllüdlü

2. Hovsepyan Yuri Karenoviç, 2000-ci il təvəllüdlü

3. Avanesyan Aşot Meivaevich, 2000-ci il təvəllüdlü

4. Amiryan Samvel Sarkisoviç, 1996-cı il təvəllüdlü

5. Harutyunyan Vanuş Vahramoviç, 2000-ci il təvəllüdlü

6. Hovsepyan Eric Tigranovich, 2002-ci il təvəllüdlü

7. Sarkisyan Narek Samveloviç, 2001-ci il təvəllüdlü

8. Gevorkyan Zhora Karenoviç, 2001-ci il təvəllüdlü

9. Sarkisyan Arsen Sarkisoviç, 2001-ci il təvəllüdlü

10. Xaçatryan Arman Armenoviç, 2001-ci il təvəllüdlü

11. Harutyunyan Samvel Norayroviç, 2000-ci il təvəllüdlü

12. Chobanyan Hovhannes Zohraboviç, 2002-ci il təvəllüdlü

13. Hakobyan Tigran Meruzhanoviç, 2000-ci il təvəllüd

14. Manuçaryan Qriqor Rəşidoviç, 2002-ci il təvəllüdlü

15. Zoroyan Tigran Manvelovich, 2002-ci il təvəllüdlü

16. Xaçatryan Eric Arturoviç, 2002-ci il təvəllüdlü

17. Musaelyan Irina Lavrentyevna, 1979-cu il təvəllüdlü

18. Melikyan Avag Grishaevich, 1978-ci il təvəllüdlü

19. Movsisyan Andranik Gevorkoviç, 1987-ci il təvəllüdlü

20. Sarkisyan Vahagn Aşotoviç, 1975-ci il təvəllüdlü

21. Ispiryan Dmitri Sergeevich, 1987-ci il təvəllüdlü

22. Robert A. Petrosyan, 1992-ci il təvəllüdlü (könüllü)

23. Ağbalyan Tiqran Surenoviç, 2001-ci il təvəllüdlü

24. Gevorkyan Karen Azatoviç, 2000-ci il təvəllüdlü

25. Gasparyan Vahe Sashaevich, 2000-ci il təvəllüd

26. Sargis Sargis Armenoviç, 2002-ci il təvəllüdlü

27. Qəzaryan Harutyun Artaşoviç, 2000-ci il təvəllüdlü

28. Simonyan Aram Artaşoviç, 2001-ci il təvəllüdlü

29. Harutyunyan Narek Volodeevich, 2001-ci il təvəllüdlü

30. Gevorkyan Agasi Akopoviç, 2000-ci il təvəllüdlü

31. Badalyan David Karenoviç, 2001-ci il təvəllüdlü

32. Grigoryan Hayk Avetikoviç, 2001-ci il təvəllüdlü

33. Alex Martirosyan, 2001-ci il təvəllüdlü

34. Babayan Georgy Kamoevich, 2001-ci il təvəllüdlü

35. Tovmasyan Şant Sargisoviç, 2000-ci il təvəllüdlü

36. Hakobyan Henrikh Gurgenoviç, 2002-ci il təvəllüdlü

37. Xaçatryan Arman Arturoviç, 2001-ci il təvəllüdlü

38. Narek Araikoviç Sarkisyan, 2001-ci il təvəllüdlü

39. Artaşes Rubikoviç Qaribyan, 1999-cu il təvəllüdlü

40. Ovakimyan Mher Aşotoviç, 2000-ci il təvəllüdlü

41. Haykyan Nikolay Mikaeloviç, 1972-ci il təvəllüdlü

42. Poghosyan Arman Lernikoviç, 1992-ci il təvəllüdlü

43. Mikaelyan Agasi Vrezhevich, 1992-ci il təvəllüdlü

44. Mazmanyan Smbat Amayakoviç, 1998-ci il təvəllüdlü

45. Keşişyan Harutyun Karapetoviç, 1986-cı il təvəllüdlü

46. Marukyan Samvel Gagikoviç, 1998-ci il təvəllüdlü

47. Mirzoyan Vahe Haykazoviç, 2000-ci il təvəllüdlü

48. Eliseev Ovanes Olegoviç, 2001-ci il təvəllüdlü

49. Grigoryan Aram Samveloviç, 2000-ci il təvəllüdlü

50. Nersisyan Sasun Grenikoviç, 2002-ci il təvəllüdlü

51. Xaçatryan Khoren Yurievich, 1983-cü il təvəllüdlü

52. Grigoryan Armen Nikolaevich, 1984-cü il təvəllüdlü

53. Ağasaryan Yuri Haykoviç, 2001-ci il təvəllüdlü

54. Achemyan Garik Aramoviç, 2002-ci il təvəllüdlü

55. Galoyan Gevork Marzpetoviç, 2001-ci il təvəllüdlü

56. Abrahamyan Gurgen Vardanovich, 2001-ci il təvəllüdlü

57. Yaravyan Gor Grantovich, 2002-ci il təvəllüdlü

58. Apozyan Hovhannes Onikoviç, 2002-ci il təvəllüdlü

59. Ovannisyan Aren Karenoviç, 2002-ci il təvəllüdlü

60. Beglaryan Haykaz Aşotoviç, 2000-ci il təvəllüdlü

61. Gabrielyan Eric Romanovich, 1979-cu il təvəllüdlü

62. Ayapetyan Gurgen Eduardoviç, 1988-ci il təvəllüdlü

63. Movsisyan Artur Slavikoviç, 1981-ci il təvəllüdlü

64. Mikaelyan Vazgen Levonoviç, 1998-ci il təvəllüdlü

65. Vardanyan Lernik Areqoviç, 1978-ci il təvəllüdlü

66. Minasyan Georgy Levaevich, 1979-cu il təvəllüdlü

67. Xaçatryan Hovik Levaeviç, 1990-cı il təvəllüdlü

68. Mnatsakanyan Aşot Kolyaevich, 1979-cu il təvəllüdlü

69. Harutyunyan Agsen Andranikoviç, 1997-ci il təvəllüdlü

70. Arzumanyan Hasmik Smbatovna, 1985-ci il təvəllüdlü

71. Mardiyan Arsen Garikoviç, 1999-cu il təvəllüdlü

72. Ruben Galstyan Mnatsakanovich, 2000-ci il təvəllüdlü

73. Torosyan David Mkhitarovich, 2001-ci il təvəllüdlü

74. Filiposyan Taron Hrayroviç, 2000-ci il təvəllüd

75. Qriqoryan Mais Makaroviç, 2001-ci il təvəllüdlü

76. Khlgatyan Garnik Edgarovich, 2001-ci il təvəllüdlü

77. Sahakyan Eric Smbatoviç, 2001-ci il təvəllüdlü

78. Margaryan Karen Vahramoviç, 2000-ci il təvəllüdlü

79. Ohanyan David Edwardoviç, 2000-ci il təvəllüdlü

80. Barseghyan Vrezh Arsenoviç, 2001-ci il təvəllüdlü

81. Danelin Valery Mishaevich, 1987-ci il təvəllüdlü

82. Chityan Hayk Arturoviç, 1995-ci il təvəllüdlü

83. Zurabyan Sevak Vovaevich, 1998-ci il təvəllüdlü

84. Babayan Artak Kamoevich, 2001-ci il təvəllüdlü

85. Georgy Hovsepyan Vachaganovich, 1995-ci il təvəllüdlü

86. Arşaluis Sarkisoviç Xujoyan, 2001-ci il təvəllüdlü

87. Beniaminyan Sergey Arsenoviç, 1997-ci il təvəllüdlü

88. Soghomonyan Sipan Armanoviç, 2001-ci il təvəllüdlü

89. Gevorg Koryunoviç Ghukasyan, 2001-ci il təvəllüdlü

90. Galstyan İşxan Rüstəmoviç, 2002-ci il təvəllüdlü

91. Jalavayan Erik Furmanoviç, 2001-ci il təvəllüdlü

92. Asliyan David Tigranovich, 2001-ci il təvəllüdlü

93. Mkrtchyan Hovhannes Masisoviç, 2001-ci il təvəllüdlü

94. Sahakyan Erik Vardanoviç, 1998-ci il təvəllüdlü

95. Panosyan Seryozha Airapetovich, 2002-ci il təvəllüdlü

96. Torosyan Manuk Sosoviç, 2002-ci il təvəllüdlü

97. Madoyan Arsen Varuzhanoviç, 1986-cı il təvəllüdlü

98. Galstyan Edgar Arturoviç, 2000-ci il təvəllüdlü

99. Simonyan Tigran Aşotoviç, 2000-ci il təvəllüdlü

100. Qriqor Levonoviç Kazaryan, 2001-ci il təvəllüdlü

101. Grigoryan Grant Myasnikoviç, 1989-cu il təvəllüdlü

102. Mkrtçyan Genrix Sosoviç, 1985-ci il təvəllüdlü

103. Muradyan Şavarş Martunoviç, 1996-cı il təvəllüdlü

104. Galstyan Sevak Araikoviç, 1986-cı il təvəllüdlü

105. Petrosyan Eduard Manveloviç, 1991-ci il təvəllüdlü

106. Garibyan Tigran Ambartsumovich, 2000-ci il təvəllüdlü

107. Sadoyan Mekhak Arestoviç, 2000-ci il təvəllüdlü

108. Abrahamyan Arshak Gagikoviç, 1978-ci il təvəllüdlü

109. Ayrapetyan Karen Xaçikoviç, 1997-ci il təvəllüdlü

110. Galstyan Edgar Arturoviç, 1999-cu il təvəllüdlü

111. Xaçik Karenoviç Bağdasaryan, 1987-ci il təvəllüdlü

112. Ovannisyan Vahram Gegamoviç, 1978-ci il təvəllüdlü

113. Xaçatryan Vahram Tigranoviç, 1988-ci il təvəllüdlü

114. Avanesyan Semyon Grachevich, 1984-cü il təvəllüdlü

115. Stepanyan Grigor Vahramoviç, 1994-cü il təvəllüdlü

116. Ovannisyan Edgar Grishaevich, 1988-ci il təvəllüdlü

117. Minasyan Avetik Hamletoviç, 1974-cü il təvəllüdlü

118. Çilingaryan Artsrun Rafikoviç, 1985-ci il təvəllüdlü

119. Harutyunyan Arsen Samveloviç, 2001-ci il təvəllüd

120. Voskanyan Leva Gurgenoviç, 1987-ci il təvəllüdlü

121. Çaqaryan Narek Genrikoviç, 1991-ci il təvəllüdlü

122. Chobanyan Yura Vrezhovich, 2001-ci il təvəllüdlü

123. Arsham Nelsonovich Manukyan, 2001-ci il təvəllüdlü

124. Xaçatryan Emil Baqratoviç, 2002-ci il təvəllüdlü

125. Harutyunyan Patvakan Vaçaqanoviç, 2001-ci il təvəllüdlü

126. Bakunts Vahe Vaagoviç, 2001-ci il təvəllüdlü

127. Ovannisyan Ağvan Tsolakoviç, 2000-ci il təvəllüdlü

128. Harutyunyan Harutyun Sergeevich, 1991-ci il təvəllüd

129. Azaryan Grant Semenoviç, 1997-ci il təvəllüdlü

130. Sergoyan Koryun Mnatsakanoviç, 1979-cu il təvəllüdlü

131. Avetisyan Slavik Nikolaevich, 1980-ci il təvəllüdlü

132. Qəzaryan David Vanikoviç, 1989-cu il təvəllüdlü

133. Gevorkyan Arshak Shagenoviç, 1990-cı il təvəllüdlü

134. Mkrtchyan Vahe Armenakoviç, 2001-ci il təvəllüdlü

135. Abrahamyan Serezha Karenoviç, 2001-ci il təvəllüdlü

136. Muradyan Arsen Andranikoviç, 2001-ci il təvəllüdlü

137. İvanyan David Vyacheslavoviv, 2001-ci il təvəllüdlü

138. Hovsepyan Karen Hamletoviç, 2000-ci il təvəllüdlü

139. Najaryan Aram Armenoviç, 1996-cı il təvəllüdlü

140. Movsisyan Vigen Xaçatroviç, 2000-ci il təvəllüdlü

141. Torosyan Serob Andranikoviç, 2001-ci il təvəllüdlü

142. Varunts Eric Aramovich, 2000-ci il təvəllüdlü

143. Danielyan Grisha Armenoviç, 2000-ci il təvəllüdlü

144. Alaverdyan Harut Manvelovich, 2001-ci il təvəllüdlü

145. Ambartsumyan David Gegamoviç, 2001-ci il təvəllüdlü

146. Avetisyan David Oganesoviç, 1987-ci il təvəllüdlü

147. 1982-ci il təvəllüdlü Beglaryan Artaşes Vaqifoviç

148. Bedzhanyan Robert Gurgenovich, 1975-ci il təvəllüdlü

149. Sahakyan Roman Sashikoviç, 1986-cı il təvəllüdlü

150. Melkumyan Vigen Artushovich, 1987-ci il təvəllüdlü

151. Asriyan Artur Armenoviç, 1999-cu il təvəllüdlü

152. Avetisyan Levon Ambartsumoviç, 2001-ci il təvəllüdlü

153. Badalyan Vyacheslav Samvelovich, 1998-ci il təvəllüdlü

154. Ovannisyan Gagik Hovhannesoviç, 2000-ci il təvəllüdlü

155. Palikyan Arkady Haykazoviç, 2001-ci il təvəllüdlü

156. Bulgadaryan Arman Gagikoviç, 2001-ci il təvəllüdlü

157. Sahakyan Hovik Artaşoviç, 2001-ci il təvəllüdlü

158. Movsesyan Vigen Gevorkoviç, 1977-ci il təvəllüdlü

