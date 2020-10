Qolu qandallı erməni əsgərinin sirri - VİDEO

Cəbhə bölgəsindən xoş xəbərlər gəlməkdədir. Metbuat.az xəbər verir ki, ermənilərin döyüş meydanında qoyub qaçdığı hərbi texnikaları nəzərdən keçirdikdə maraqlı fakt aşkarlanıb. Məlum olub ki, erməni əsgərlərinin döyüş meydanından qaçacağını başa düşən ordu rəhbərliyi onların qolunu sükana qandallamaq qərarına gəlib. Bundan başqa, yük maşınlarının qapısındakı kilidlər də sındırılır ki, əsgər çətin vəziyyətə düşərsə, qaça bilməsin. Baku TV-nin sözügedən faktla bağlı süjetini təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.