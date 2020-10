Oktyabrın 2-də gecə ərzində və səhər saatlarında cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində davam edən döyüş əməliyyatları nəticəsində Ağdərə istiqamətində qoşunlarımız Madagiz ətrafındakı hakim yüksəklikləri azad edib.

Bəs bu yüksəkliklərin bizdə olması Azərbaycana hansı üstünlükləri qazandırır?

Metbuat.az xəbər verir ki, məsələ ilə bağlı Baku TV-də yayımlanan “Təkbətək” verilişində hərbi ekspert Ramil Məmmədli danışıb.

Həmin verilişin videoyazısını təqdim edirik:

