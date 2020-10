Qarabağ alınmadan dönməz geri TÜRKÜN ŞANLI ƏSKƏRİ - VİDEO

Azərbaycanın Ermənistan tərəfindən işğal edilmiş torpaqlarının azad olunmasında hər köməyi göstərməyə hazır olan qardaş Türkiyə xalqının bir qrup nümayəndəsi dəstək mesajı göndəriblər.

Metbuat.az-a özəl olaraq Türkiyənin müxtəlif şəhərlərində yaşayan qardaşlarımız Azərbaycanın haqq səsinin dünyaya çatdırılmasında, işğalçı Ermənistan tərəfindən qəsb edilmiş torpaqlarımızın azad edilməsində daima yanımızda olacaqlarını bəyan etdilər.

Rəşadətli ordumuz Qarabağda düşmənin başına alov ələdikcə türkün gücünə, qüdrətinə bütün dünya şahid olur.

Bu mübarizədə daima xalqımızı hər bir köməyi ilə yanında olan Türkiyəli qardaşlarımızın izdlədikcə ruhlandıran, sevindirən görüntülərini təqdim edirik:

Gülbəniz Hüseynli / Metbuat.az

