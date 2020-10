“Şəxsi heyət çatışmazlığıdan əziyyət çəkən düşmən yaşı 60-dan yuxarı olan qocaları döyüşə göndərir”.

Bunu Metbuat.az-a Müdafiə Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin rəisi, polkovnik Vaqif Dərgahlı deyib.



Polkovnik bildirib ki, döyüş əməliyyatları zamanı istər canlı qüvvə, istərsə də döyüş texnikası sarıdan xeyli sayda itki verən Ermənistan silahlı qüvvələri artıq 60-70 yaşlarında olan qocaları da döyüşə göndərir.



"Belə görünür ki, bu, qadınların ardınca döyüşə ahıl yaşında olan qocaları göndərən düşmənin son ehtiyat qüvvəsi olacaq".

