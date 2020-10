İşğalçı Ermənistanın Azərbaycana qarşı təxribatları davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, ermənilər sosial şəbəkələrdə müxtəlif adlarla saxta profil və saytlar açaraq Azərbaycanla bağlı dezinformasiyalar yayır, bununla insanlar arasında çaşqınlıq yaratmağa çalışırlar.



Erməni xüsusi xidmət orqanlarının ölkəmizə qarşı təxribatlarını əks etdirən yeni görüntüləri təqdim edirik:

