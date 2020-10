İşğal olunmuş Ağdərədə separatçıların inzibati binası Azərbaycan Ordusunun əks-hücumu nəticəsində məhv edilib.

Bu barədə “Caliber” “Telegram” kanalı öz mənbələrinə istinadla yaydığı xəbərdən məlum olur.

Bildirilir ki, Araik Arutyunyan və xüsusi xidmət orqanının rəhbəri Kamo Ağacanyan bir müddət binanın altındakı bunkerdə qalmalı olub.

Məlumata görə, Arutyunyan yaralanıb, onun şəxsi mühafizəçilərinin bir hissəsi və Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin işğalçı kontingentinin bəzi üzvləri məhv edilib.

