Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan bu gün öz xalqına müraciət edib.

Türkiyənin “Milliyet” nəşri xəbər verir ki, N. Paşinyan çıxışı zamanı çox gərgin olub, yüksək səslə danışıb və fikrini bitirən kimi tələm-tələsik çəkilişin aparıldığı məkanı tərk edib.

O, Azərbaycan tərəfindən bu günə qədər misli görünməmiş hücuma məruz qaldıqlarını söyləyib.

N. Paşinyan öz çıxışında ordunun çoxsaylı itkilər verdiyini də etiraf etmək məcburiyyətində qalıb

