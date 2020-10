"Bu gün Azərbaycan Ordusu Madagizdə Azərbaycan bayrağını qaldırdı"

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Prezident İlham Əliyevin "Tvitter" səhifəsində məlumat paylaşılıb.



"Madagiz bizimdir. Qarabağ Azərbaycandır!",- deyə paylaşımda qeyd olunub.





