Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Qarabağın azadlığı uğrunda apardığı döyüşlərdə məhv edilən erməni işğalçılarının yeni görüntüləri yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Caliber” “YouTube” kanalı paylaşım edib.

“Caliber” Azərbaycan ordusunun azad etdiyi Suqovuşan (Madagiz) bölgəsinin strateji əhəmiyyətinin təhlil olunacağı növbəti buraxılışının anonsunda “ürəyi zəif olmayan izləyiciləri” üçün də eksklüziv görüntüləri təqdim edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.