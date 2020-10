Xəbər verdiyimiz kimi, Azərbaycanın işğal altında olan Xankəndi şəhərindəki ermənilər evlərini tərk edərək İrəvana və Ermənistanın digər şəhərlərinə qaçırlar.

Metbuat.az erməni mətbuatına istinadən xəbər verir ki, şəhərdə çox az sayda erməni qalıb.



Xankəndindən çıxa bilməyənlər isə yeraltı sığınacaqlarda gizlənirlər. Kimsəsiz qalan Xankəndi hazırda qaranlığa qərq olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.