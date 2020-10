Xəbər verdiyimiz kimi, bu gün Azərbaycan Ordusu Madagizdə (Suqovuşan) Azərbaycan bayrağını qaldırıb.

Metbuat.az Azərbaycan bayrağının işğaldan azad olunmuş tarixi Suqovuşanda sancılma anını təqdim edir:

