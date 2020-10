"Ermənistan ərazisindən Azərbaycan ərazisinə atəş açılması açıq təxribat xarakteri daşıyır və döyüş bölgəsini genişləndirir"

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Respublikasının Müdafiə naziri general-polkovnik Zakir Həsənov deyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.