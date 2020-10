Ermənistan tərəfinin Gəncəni ağır artilleriya atəşinə tutması nəticəsində ilkin məlumata görə 4 nəfər mülki şəxs yaralanıb, bir nəfər ölüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə efirdə AzTV-nin Gəncədə olan müxbiri məlumat verib.

Bildirilib ki, Gəncənin Əziz Əliyev küçəsi atəşə tutulub. Dağıntılar altında qalan mülki şəxslərin xilas edilməsi istiqamətində tədbirlər görülür.

Gəncədə dağıntılarla bağlı fotolar sosial şəbəkədə paylaşılıb.

