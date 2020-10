Xəbər verdiyimiz kimi Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Gəncə atəşə tutulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, nəticədə şəhərdə mülki obyektlər dağıntıya məruz qalıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.