Mülki obyektlərə və dinc sakinlərə zərbə endirmək olmaz.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu “Milli müdafiə” jurnalının baş redaktoru, hərbi ekspert İqor Korotçenko “Twitter”də yazıb.



"Təəssüf ki, hərbi əməliyyatlar zamanı bundan tamamilə qaçmaq mümkün deyil Ancaq şəhərlərə zərbə endirməyə hazırolmaqla bağlı bəyanat qırmızı xətti keçməkdir. Haaqa - birmənalı olaraq”.





You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.