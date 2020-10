Ermənistan silahlı qüvvələri kasetli bombalardan da istifadə edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi-Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev deyib.



Prezidentin köməkçisi qeyd edib ki, Ermənistanın insanların kütləvi şəkildə yaşadığı ərazilərə qadağan olunmuş bombalar atması bu ölkənin terrorçu dövlət olduğunu göstərir.

