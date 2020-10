Düşmənin zirehli texnikaları, atəş-dəstək və təminat vasitələri məhv edilib.

Bu barədə Metbuat.az-a Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin Mətbuat Xidmətindən məlumat verilib.







You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.