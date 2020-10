Yaşayış məntəqələrimiz yenidən atəşə tutulur.



Müdafiə Nazirliyindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, hazırda düşmən tərəfindən Ağcabədi rayonunun Sarıcalı, Ağdam rayonunun Baharlı, Çıraqlı, Üçoğlan və Bərdə rayonunun Şahvəllər yaşayış məntəqələri intensiv artilleriya atəşinə tutulur, yaralanan var.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.