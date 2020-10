Nəzərə çatdırırıq ki, döyüş əməliyyatlarının miqyasının genişlənməsindən panikaya düşən qondarma rejimin rəhbərliyi öz ailə üzvlərinin təhlükəli ərazilərdən çıxarılmasına başlayıb.

Bu barədə Metbuat.az-a hərbi mənbələrdən məlumat daxil olub.



Bildirilib ki, bu məqsədlə yerüstü nəqliyyat vasitələrindən əlavə döyüşlərdə ağır yaralanmış hərbçilərin təxliyəsi üçün nəzərdə tutulmuş helikopterlərdən də istifadə olunur.

