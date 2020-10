4 minə yaxın erməni hərbçisi döyüşlərdən qaçdı

Ermənistan silahlı qüvvələrinin hücumunun qarşısını almaq və mülki əhalinin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün Azərbaycan ordusunun komandanlığı bütün cəbhə boyunca uğurlu əks-hücum əməliyyatı aparır.

Hərbi mənbədən Metbuat.az-a daxil olan məlumata görə, 4 minə yaxın erməni hərbçisi döyüşlərdən qaçıb.



Bölmələrdən birinin komandiri qaçan hərbçiləri vurmaq əmri verib. Nəticədə bəzilərini şəxsən özü güllələyib.



Mənbə qeyd edib ki, fərarilik faktı ilə əlaqədar artıq iki mindən çox cinayət işi başlanılıb.

